Гендерный разрыв в зарплатах стал максимальным за 11 лет

Самая большая разница между зарплатами мужчин и женщин зафиксирована в северных и дальневосточных субъектах, а также в индустриально развитых регионах: в Мурманской области и Камчатском крае (разница по 45%), а также в Забайкальском крае (41%).
Еще одна причина в том, что женщинам нельзя работать во вредных и опасных условиях труда, сказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Мужчины же могут за такой труд получать доплаты, добавил он.
В январе 2023-го кабмин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023−2030 годы. Ее главные цели — соблюдение принципа равноправия, рост экономической независимости россиянок, расширение участия женщин в приоритетных направлениях развития страны.