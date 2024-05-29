Гендерный разрыв в зарплатах стал максимальным за 11 лет

Средний заработок у российских женщин в 2023 году оказался на треть ниже, чем у мужчин — 56 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата (есть у «Известий»). Такой разрыв стал максимальным за 11 лет.