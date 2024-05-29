Экс-владелец «Кубань-Вино» назвал передачу актива государству незаконной

Жалуется «Ариант» и на судью, которой «не доверяли все участники процесса, кроме прокуратуры». Все дела о деприватизации предприятий и взыскании необоснованного обогащения с бывших владельцев бизнеса проходят «по одному и тому же сценарию», указали в компании. Со стороны Генпрокуратуры в деле участвует тот же представитель, что и в других подобных спорах, — Александр Маруценко. Судья, в свою очередь, нарушила сроки уведомлений участвующих в деле лиц, а само дело было рассмотрено в кратчайшие сроки. При этом в удовлетворении всех ходатайств ответчиков было отказано, в то время как все ходатайства прокуратуры были удовлетворены, а сторонам не дали времени ознакомиться с материалами дела. Среди других нарушений в жалобе отмечается, что ответчики не были надлежащим образом извещены о дате и месте судебного заседания.