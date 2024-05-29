Bloomberg узнал об использовании Россией криптовалюты для расчетов в КНР

В некоторых случаях транзакции проводят через Гонконг. По словам источников, этот способ — альтернатива другим более рискованным, например, в связи с заморозкой счетов компании за рубежом.
«Со стабильными криптомонетами перевод может занимать всего 5−15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции довольно эффективными», — сказал эксперт по цифровым валютам и соучредитель Resolv Labs Иван Козлов. Это компания предлагает услуги, связанные с криптовалютой, но не в области торговли сырьем.
По словам одного из источников, близких к Центробанку России, регулятор предупредил, что использование криптовалюты допустимо для трансграничных переводов, но такие сделки не стоит рекламировать.
Еще один собеседник рассказал об ином способе избежать проблем при совершении платежей — это совсем отказаться от них и перейти на бартер товарами.
Сложности с проведением российских операций в банках Китая наблюдаются с начала этого года. Они начались после подписания в декабре американским президентом Джо Байденом указа, согласно которому у Минфина США появились полномочия вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).
Президент Владимир Путин, посещая Китай, заявил, что возникающие проблемы при проведении платежей в банках «обсуждаются на уровне участников экономической деятельности», решить их возможно. Глава государства отметил, что санкции, принимаемые в отношении третьих лиц, нелегитимны и выходят «за рамки здравого смысла», а также наносят ущерб мировой экономике.
В Минфине России зимой этого года допускали, что в стране скоро примут закон о майнинге, позволяющий в том числе использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле.