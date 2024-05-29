Bloomberg узнал об использовании Россией криптовалюты для расчетов в КНР

«Со стабильными криптомонетами перевод может занимать всего 5−15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции довольно эффективными», — сказал эксперт по цифровым валютам и соучредитель Resolv Labs Иван Козлов. Это компания предлагает услуги, связанные с криптовалютой, но не в области торговли сырьем.