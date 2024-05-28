Турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей в июне

Сейчас идет значительное оживление в переговорах с турецкими контрагентами, подтвердил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. По его словам, в июне товарооборот между странами будет значительно расширен. Планируется, что местные банки начнут принимать трансакции за товары народного потребления. Послабления возможны также по электронике, отметил эксперт.
В декабре 2023 года Турция перестала принимать практически все платежи из России, но с февраля 2024 года стали проходить трансакции по «зеленому» перечню товаров. В него входят продукты питания, медикаменты и другие категории. Дополнительно в список разрешенных могут включить товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов, рассказал «Известиям» источник из бизнес-сообщества.
Терять Россию в качестве партнера Турции невыгодно, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Поэтому местные банки, скорее всего, начнут постепенно расширять прием платежей по тем категориям товаров, которые не подпадают под санкции напрямую (например, за исключением оборонной промышленности). В первую очередь послабления коснутся товаров народного потребления, таких как косметика, обувь, бытовая химия и одежда, пояснил эксперт.