Турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей в июне

В декабре 2023 года Турция перестала принимать практически все платежи из России, но с февраля 2024 года стали проходить трансакции по «зеленому» перечню товаров. В него входят продукты питания, медикаменты и другие категории. Дополнительно в список разрешенных могут включить товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов, рассказал «Известиям» источник из бизнес-сообщества.