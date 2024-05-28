Страховщик еще не принял решение по зданию «Крокус Сити Холла»

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В конце марта сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сказал в эфире телеканала «Россия 24», что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба «Крокус сити холлу».
«В “Ингосстрах” не поступало новых заявлений от пострадавших в “Крокусе”. Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. Отметим, что “Ингосстрах” будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ», — сказали в компании.