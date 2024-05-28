США допустили полное эмбарго против товаров из России

Кремль выражал уверенность, что российские компании научились противостоять международным ограничениям. «Американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы, тем не менее, адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», — отмечал представитель президента Дмитрий Песков.