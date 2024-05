Короли лир: турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей

С января несколько китайских кредитных организаций уже перестали принимать и трансакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации). В марте этот список расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают первое, 10-е и 12-е места по капитализации соответственно), а также Bank of Taizhou.