Короли лир: турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей

В ближайшее время турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией по новому списку продукции. В частности, речь идет о платежах из РФ за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. С февраля операции шли лишь по «зеленому списку» — за продовольствие, медицину, текстиль. Для Турции важно партнерство с Россией, в том числе — с финансовой точки зрения, поэтому товарооборот между странами будет расширяться по категориям, которые не подпадают напрямую под санкции, считают эксперты. Какие еще остаются альтернативы для проведения расчетов — в материале «Известий».
Как турецкие банки могут расширить прием платежей из России
Турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей в ближайшее время. В список разрешенных товаров планируется добавить продукцию народного потребления и электронику, рассказал «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он добавил: на словах договоренности с местными кредитными организациями получилось достичь в мае, однако трансакции по новому перечню еще не принимаются.
Сейчас действительно идет значительное оживление в переговорах с турецкими контрагентами, сообщил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. По его словам, в июне товарооборот между странами будет значительно расширен. Планируется, что местные банки начнут принимать платежи за товары народного потребления. Послабления возможны и по электронике, уточнил Алексей Порошин.
Ранее турецкие контрагенты перестали одобрять трансакции за товары, которые могут относиться к санкционным, и серьезно ужесточили комплаенс. Они начали запрашивать страну происхождения продукции, а также информацию о конечном покупателе, отметил источник «Известий» из бизнес-сообщества. Он пояснил: это связано с опасениями вторичных санкций со стороны США.
Из-за этого в декабре Турция перестала принимать практически все платежи из России, но с февраля стали проходить трансакции по «зеленому» перечню товаров. В него входят продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль, а также операции в сегментах туризма и образования.
Дополнительно в этот список действительно могут включить товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов, подтвердил собеседник «Известий».
Несмотря на ограничения, сейчас платежи за товары машиностроительного сектора всё равно идут, отметил Алексей Порошин из АО «Первая группа». Однако в основном через агентов.
«Известия» направили запросы в ЦБ РФ и Турции, а также в крупнейшие банки обеих стран.
Какие варианты для расчетов с Турцией остаются
Ситуация с трансграничными расчетами для России осложнилась в декабре 2023-го сразу с несколькими странами. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против нашей страны — тогда банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США.
С января несколько китайских кредитных организаций уже перестали принимать и трансакции в юанях из РФ. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации). В марте этот список расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают первое, 10-е и 12-е места по капитализации соответственно), а также Bank of Taizhou.
На фоне риска вторичных мер в ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией.
Из-за дополнительных рестрикций — особенно за последние три месяца — объем импорта у России с Турцией сильно просел, подчеркнул Алексей Порошин из АО «Первая группа». При этом спрос на поставки значительно вырос, особенно на фоне непростых взаимодействий с Китаем.
Видимо, с Турцией удалось найти компромисс по новому ряду товаров, отметил Алексей Порошин. Сейчас она остается одним из ведущих хабов по поставкам продукции в Россию. И объем платежей с ней будет только увеличиваться, ожидает Алексей Порошин.
Сейчас республика старается сотрудничать и с Россией, и с Западом — она пытается выступать посредником в диалоге, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, терять Москву в качестве партнера Анкаре невыгодно. Поэтому, скорее всего, местные банки начнут постепенно расширять прием платежей по тем категориям товаров, которые не подпадают под санкции напрямую (например, за исключением оборонной промышленности). В первую очередь послабления коснутся товаров народного потребления. Например, косметики, обуви, бытовой химии, одежды, пояснил эксперт.
Турция в первую очередь ориентирована на бизнес, подчеркнул основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. По его словам, она готова идти навстречу и договариваться. Однако республика стремится улучшить условия и для себя. Этим можно объяснить изначальный перечень «зеленых товаров», в который наряду с медициной, фарминдустрией и сельхозпродукцией входили еще и туристические трансакции, добавил Денис Астафьев.
Платежи с Турцией идут, однако многие компании вынуждены проводить операции через третьи страны, что увеличивает сроки перечислений, добавил источник из бизнес-объединения. Более того, это может влиять на размеры комиссии и стоимость трансакций.
Некоторые организации открывают для этого филиалы в Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане, Белоруссии и ОАЭ, уточнил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group.
Однако российские организации также ищут новые механизмы для проведения платежей, отметил собеседник. Одним из решений может стать использование цифровых финансовых активов (ЦФА) в международных расчетах. В долгосрочной перспективе это должно помочь российским импортерам и экспортерам нарастить торговлю с дружественными странами.