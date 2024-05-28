Короли лир: турецкие банки обещают российскому бизнесу расширить прием платежей

В ближайшее время турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией по новому списку продукции. В частности, речь идет о платежах из РФ за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. С февраля операции шли лишь по «зеленому списку» — за продовольствие, медицину, текстиль. Для Турции важно партнерство с Россией, в том числе — с финансовой точки зрения, поэтому товарооборот между странами будет расширяться по категориям, которые не подпадают напрямую под санкции, считают эксперты. Какие еще остаются альтернативы для проведения расчетов — в материале «Известий».