Госдума продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки

А при приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Это уточнение должно исключить случаи, когда земли приобретались, господдержка предоставлялась, а дома на них не строились. Сейчас такая норма действует при покупке земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.