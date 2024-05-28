Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности

«Сейчас вектор кибератак в части мошенничества смещается на “цифровые личности”. Сейчас уже люди берут займы не потому, что их в колл-центре на что-то развели, а их условный руководитель просит срочно что-то, какие-то финансовые вопросы решить и ему помочь», — сказал Шадаев.