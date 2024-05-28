Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мошенники переходят на «цифровые личности»: все чаще для обмана они создают «цифровых клонов» людей, используя для этого в том числе дипфейки, и таким образом обманывают их коллег и близких, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.
«Сейчас вектор кибератак в части мошенничества смещается на “цифровые личности”. Сейчас уже люди берут займы не потому, что их в колл-центре на что-то развели, а их условный руководитель просит срочно что-то, какие-то финансовые вопросы решить и ему помочь», — сказал Шадаев.
По его мнению, в дальнейшем цифровые личности, а также дипфейки будут все плотнее входить в нашу жизнь. В качестве примера он привел применение дипфейков на выборах в парламент Индии, где с помощью этих технологий кандидаты создавали предвыборные видео.
«Это новый тренд, с которым нам надо будет считаться», — резюмировал Шадаев.
Как рассказывал РИА Новости в марте начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, мошенники стали распространять аудиодипфейки в мессенджерах, основными сценариями их применения стали шантаж и вымогательство. Для их создания требуется всего лишь 45 секунд записи голоса человека. А подделать видео мошенники могут с помощью фотографий и видеозаписей из социальных сетей.