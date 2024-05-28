ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова

Кроме того, в середине октября 2023 года Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов временно запретило импорт российских морепродуктов через сухопутную границу — пограничный переход «Стурскуг». Этот единственный регулярный автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе — важнейший сухопутный маршрут при поставках российской рыбы на европейский рынок, напоминает в докладе ФАО. Впрочем, по данным, которые приводило в октябре норвежское издание Barents Observer, с начала 2023 года через «Стурскуг» из Мурманска в страны континентальной Европы ушло совсем не много рыбы — около 2 т замороженной трески и пикши. Ограничение вводилось временно — пункт пропуска не был оборудован необходимыми средствами контроля за продукцией, а пограничный контроль не проводится, сообщала представитель ведомства Сесилие Хансен. При этом Хансен подчеркивала, что приостановка временная — до тех пор, пока меры не будут соблюдены.