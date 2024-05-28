Что долгу: Счетная палата раскритиковала Минфин за условия кредитования регионов

Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина по выдаче бюджетных кредитов регионам, следует из отчета аудиторов (есть у «Известий»). В частности, не установлены единые подходы при оформлении казначейских займов. Кроме того, в соглашениях о предоставлении ссуд не учитываются важные детали, которые приводят к нецелевому использованию средств. Впрочем, несмотря на недочеты, долговая нагрузка субъектов РФ опустилась до рекордного минимума. Чтобы еще больше ее снизить, президент уже поручил простить регионам ⅔ бюджетных кредитов. Но если структурные проблемы сохранятся, объем заимствований будет расти, считают эксперты.