Что долгу: Счетная палата раскритиковала Минфин за условия кредитования регионов

Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина по выдаче бюджетных кредитов регионам, следует из отчета аудиторов (есть у «Известий»). В частности, не установлены единые подходы при оформлении казначейских займов. Кроме того, в соглашениях о предоставлении ссуд не учитываются важные детали, которые приводят к нецелевому использованию средств. Впрочем, несмотря на недочеты, долговая нагрузка субъектов РФ опустилась до рекордного минимума. Чтобы еще больше ее снизить, президент уже поручил простить регионам ⅔ бюджетных кредитов. Но если структурные проблемы сохранятся, объем заимствований будет расти, считают эксперты.
Какие недостатки выявлены в работе Минфина по кредитованию регионов
Счетная палата (СП) выявила недостатки в работе Минфина по кредитованию регионов. Это повлекло за собой «отвлечение средств федерального бюджета», то есть их нецелевое расходование. Такие выводы приводятся в майском отчете СП о долговой нагрузке субъектов РФ (есть у «Известий»).
Согласно документу, Минфин выдавал бюджетные кредиты регионам для расплаты по рыночным займам. Однако соглашения с властями субъектов не содержат ограничений на использование предоставленных средств до погашения долгов. В результате некоторые регионы тратили эти деньги на другие цели. Например, так произошло в Томской и Волгоградской областях, отмечают аудиторы. А в Кемеровской области средства бюджетных кредитов размещались на банковских депозитах.
Кроме того, такие соглашения не учитывают, в какие сроки регионы должны погасить рыночные обязательства за счет средств федерального бюджета. Так, в 2021-м регионам преждевременно направили не менее 26 млрд рублей — в некоторых случаях даже за 26 месяцев до возникновения необходимости. Это привело к нецелевому использованию, подчеркивается в отчете.
В числе недостатков СП также отметила отсутствие единых подходов к распределению размера казначейских кредитов по регионам. При этом в Бюджетном кодексе сказано, что такой лимит должен составлять не более 1/12 объема доходов казны субъекта.
Между тем Минфин, устанавливая такие ограничения, не опирается на Бюджетный кодекс, а самостоятельно распределяет лимиты по регионам. Счетная палата указала на случаи выделения одинаковых объемов займов субъектам, чьи доходы отличаются в несколько раз. Например, в 2020-м Калининградской и Курганской областям предоставили 2,5 и 2,6 млрд рублей соответственно, при этом их доходы отличаются в два раза — 113 млрд и 47 млрд.
В то же время различаются и лимиты казначейских кредитов, выделяемые регионам с сопоставимыми доходами. Аудиторы приводят в пример Краснодарский край и Свердловскую область, которым при схожих поступлениях в казну (284 млрд и 267 млрд в 2020-м) предоставили 4,6 млрд и 15,2 млрд соответственно, то есть с разницей в три раза.
Помимо этого, согласно документу СП, для получения бюджетного кредита в 2021 году регионы должны были согласиться не увеличивать долю своих рыночных заимствований (более чем на 25% от своих доходов за 2022−2029 годы). По правилам субъекты должны ежегодно отчитываться перед Минфином о выполнении этого условия до полного погашения задолженности. Однако форма отчета, предоставленная ведомством, не требует указывать, соблюдено ли это ограничение. В результате некоторые регионы не предоставляют информацию о выполнении условия, отмечают аудиторы.
По итогам проверок Счетная палата направила письмо в Минфин с предложениями по устранению недочетов до июля 2024 года. «Известия» обратились с запросом в Министерство финансов.
Почему снижается долговая нагрузка регионов
Тем не менее в 2020—2022 годах общий уровень долговой нагрузки на региональные бюджеты (отношение госдолга субъектов к их доходам) сократился с 26,7 до 20,5%, подчеркнула СП. При этом в абсолютных числах объем заимствований субъектов за три года увеличился на 27% — с 2,5 трлн до 3,2 трлн, говорится в отчете.
Между тем по итогам I квартала 2024-го долговая нагрузка регионов составила 20% — это минимум по крайней мере за десять лет, подсчитали в мае эксперты Института Гайдара по данным Минфина и казначейства («Известия» ознакомились с документом). Авторы исследования также отмечают, что при этом объемы задолженности растут.
Счетная палата объясняет снижение долговой нагрузки тем, что доходы росли быстрее, чем регионы заимствовали из федеральной казны. При этом, по словам аудиторов, меры правительства по предоставлению бюджетных кредитов и реструктуризации обязательств оказали небольшое влияние на долговую нагрузку.
Всего в 2020—2022 годах регионам предоставили поддержку на 2,8 трлн из федбюджета. Это сделали для реализации поставленной президентом РФ задачи по снижению долгового бремени субъектов, подчеркивает СП. Из выданной суммы 1,6 трлн составили бюджетные кредиты, а 254 млрд — инфраструктурные займы. На реструктуризацию обязательств выделили 877 млрд.
Как следует из отчета СП, пересмотр сроков и условий кредитов не влияет на уровень долга регионов. Это отражается на структуре обязательств, оставляя их объем на прежнем уровне.
«Рыночные заимствования, превалировавшие на начало 2021 года, были замещены бюджетными кредитами, доля которых выросла с 39 до 70%», — констатировал на заседании коллегии СП аудитор Алексей Саватюгин.
В отчете Счетная палата объясняет рост объема заимствований выдачей инфраструктурных кредитов.
Выступая с посланием Федеральному собранию в феврале, президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По его словам, это позволит субъектам сохранить более 200 млрд в год с 2025 до 2028 года. Глава государства подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции.
В марте в Минфине сообщили, что спишут долги по бюджетным кредитам регионов на 1,6 трлн (то есть примерно половину общего объема — он на тот момент составлял 2,5 трлн).
— Списание значительной части долгов регионам — решение обоснованное и своевременное. Если обязательства субъектов неконтролируемо растут, это может привести не только к тяжелым финансовым, но и к социальным последствиям, — полагает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Хотя в относительных цифрах долговая нагрузка сокращается, но объемы задолженности всё равно растут, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Пока сохраняются структурные проблемы в выдачах кредитов регионам, о которых заявила Счетная палата, в глобальном смысле ситуация с зависимостью регионов от федерального центра может не измениться.
Впрочем, с другой стороны, обвинить Минфин в осуществлении чего-то негативного нельзя, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Он пояснил: стремясь не допускать дефолтов и иных проблем с региональным долгом субъектов, ведомство зачастую вынуждено использовать несистемные инструменты.