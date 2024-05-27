За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок оказался под давлением снижения акций «Газпрома», который формирует около 10% индекса Мосбиржи, сообщили аналитики ФГ «Финам». На прошлой неделе стало известно, что компания не выплатит дивиденды за 2023 год, поэтому ее бумаги подешевели на 15%, опустившись до уровня 134,4 за акцию к пятнице — это минимум с начала 2018-го года.
Кроме того, цены на нефть Brent обновили минимумы с февраля и рискуют опуститься к самым низким значениям с начала этого года, в район $75−77 за баррель, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. При этом в целом массового оттока средств из акций не наблюдается — рынок поддерживает дивидендный сезон, заключили эксперты.
В понедельник Совет Директоров «ФосАгро» рассмотрит финансовые результаты компании за I квартал 2024 года и, возможно, предложит решение по дивидендам, сообщают в «Финам». Это решение способно повлиять на стоимость акций химического холдинга.
В среду энергетическая компания «РусГидро» поделится результатами по МСФО за I квартал 2024 года, рассказали в «Финам». Помимо того, МФК «Займер» проведет годовое общее собрание акционеров (ГОСА), по итогам которого может утвердить размер дивидендов за 2023 год.
В четверг «Аэрофлот» опубликует результаты по МСФО за I квартал 2024 года, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Помимо того, 30 мая — последний день для попадания в реестр акционеров с правом на получение дивидендов алмазодобывающей компании «Алроса», уточнили в «Финам».
В пятницу пройдет повторное ГОСА Мосбиржи, в повестке которого будет вопрос утверждения дивидендов, рассказали «БКС Мир Инвестиций». Также 31 мая станет последним днем для покупки акций сети магазинов мужской одежды Henderson с дивидендами за I квартал и энергетической компании «Интер РАО» за 2023 год.
На этой неделе рубль будет торговаться по курсу 89,7−91,5 за доллар, 97,5−99,5 за евро и 12,35−12,55 за юань, прогнозируют в «Финам». Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3350−3400 пунктов, предполагают в «БКС Мир Инвестиций».