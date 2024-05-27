За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок оказался под давлением снижения акций «Газпрома», который формирует около 10% индекса Мосбиржи, сообщили аналитики ФГ «Финам». На прошлой неделе стало известно, что компания не выплатит дивиденды за 2023 год, поэтому ее бумаги подешевели на 15%, опустившись до уровня 134,4 за акцию к пятнице — это минимум с начала 2018-го года.