В 2026 году могут провести аукцион на месторождение титана «Америка»

«Освоение месторождения “Америка” зависит от наличия инфраструктуры близ расположенного Колмозерского месторождения, на котором в ближайшее время завершится геологоразведка и начнутся работы по строительству необходимой инфраструктуры. По мнению Роснедр, оптимальный период вывода месторождения “Америка” на аукцион — 2026 год», — сказали в министерстве.
Глава госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал РИА Новости в феврале, что месторождение «Америка» с запасами 894,6 тысячи тонн диоксида титана поставили на баланс в 2023 году. Во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья имени Н. М. Федоровского (ВИМС), в свою очередь, отмечали, что месторождение находится на ранней стадии изучения, поисковые и оценочные работы проводились в 2021—2023 годах.
В Минприроды добавили, что по запасам титана Россия занимает второе место в мире. На январь 2023 года балансовые запасы оксида титана составили 580,3 миллиона тонн. В 2023 году, по предварительным данным, прирост балансовых запасов за вычетом добычи составил около 0,4 миллиона тонн — он был обеспечен постановкой на госбаланс «Америки».
В 2024—2026 годах также планируется провести аукционы на участок «Восточный» месторождения Центральное в Тамбовской области, месторождение «Юго-Восточная Гремяха» в Мурманской области, «Тарское» в Омской области, участок «Верхне-Чинейский» в Забайкальском крае, участок «Анташейский» в Иркутской области, рассказали в министерстве. Все они также обладают ресурсами титана.
«Титан входит в перечень дефицитных полезных ископаемых, а его продукты передела — в список продукции с высокой добавленной стоимостью, утвержденные распоряжением правительством России. Это позволит устанавливать пониженные размеры стартовых платежей на аукционы по дефицитным видам полезных ископаемых по отдельным поручениям президента страны», — заключили в Минприроды.