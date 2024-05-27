В 2026 году могут провести аукцион на месторождение титана «Америка»

Глава госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал РИА Новости в феврале, что месторождение «Америка» с запасами 894,6 тысячи тонн диоксида титана поставили на баланс в 2023 году. Во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья имени Н. М. Федоровского (ВИМС), в свою очередь, отмечали, что месторождение находится на ранней стадии изучения, поисковые и оценочные работы проводились в 2021—2023 годах.