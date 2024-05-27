Убыток «Газпрома» возродил идею реформы внутреннего рынка газа

Наконец, еще одна проблема — в неравномерной налоговой нагрузке на производителей, уверен Громов. Такое неравенство возникло в результате экспортной монополии «Газпрома» и компенсировалось независимым газодобытчикам более низкими налогами, но теперь эта схема «не соответствует текущим реалиям рынка». В 2023 году объем налоговых выплат от газовой отрасли сократился в два раза — до 1,9 трлн руб. против почти 4 трлн руб. в 2022 году. Это связано с резким сокращением трубопроводного экспорта (с 40% до менее 25% от добычи «Газпрома») и снижением в структуре налоговых поступлений выплат по таможенной пошлине, объясняет Громов. Поэтому доля НДПИ на газ в общем объеме налоговых выплат выросла с 48 до 60%, в том числе за счет дополнительного сбора по НДПИ в размере 50 млрд руб., который был установлен для изъятия сверхдоходов «Газпрома», полученных в период высоких цен 2021−2022 годов, и который будет выплачиваться ежемесячно в 2023—2025 годах. В итоге компания в настоящий момент платит 85% налогов по НДПИ, добывая в России 60% газа.