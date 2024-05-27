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Путин рассказал о совместном с Узбекистаном инвестфонде

ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Россия готова внести свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов, средства выделены, детали доработают в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю. Наша доля составляет 400 миллионов долларов», — сказал Путин на заседании совета регионов РФ и Узбекистана.

Он добавил, что средства «выделены и подготовлены».

«В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики», — отметил президент.