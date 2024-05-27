Приточное время: Минфин нашел новый способ получать доходы от средств казны

Бюджет может получить дополнительный доход за счет проведения операций РЕПО нового типа. Инициативу уже рассматривают в правительстве, сообщили «Известиям» в ведомстве. Федеральному казначейству хотят дать право предоставлять банкам ценные бумаги в долг. До этого оно могло давать только деньги. Благодаря этому бюджетная система сможет получать около 200 млрд рублей в год, оценили эксперты. Новый инструмент позволит более эффективно распоряжаться госсредствами. Подробности о работе нового механизма — в материале «Известий».
Как казначейство планирует больше зарабатывать на сделках РЕПО
Минфин работает над созданием нового финансового инструмента, который позволит казне получать дополнительные доходы, следует из проекта поправок (есть у «Известий») к постановлению правительства РФ № 777 (оно определяет порядок управления остатками на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете). Сейчас инициатива находится на рассмотрении в правительстве, уточнили в ведомстве.
Ведомство хочет дать Федеральному казначейству (ФК) право предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги взаймы. По своей сути это сделки прямого РЕПО.
Справка «Известий»
Сделки РЕПО подразумевают передачу ценных бумаг за установленную сумму с условием их возврата в определенный срок. Иными словами, одна сторона получает средства (плата за ценные бумаги), а другая — активы, которые используются в качестве обеспечения займа. При завершении сделки они возвращаются изначальному владельцу, а покупатель бумаг получает назад вложенные деньги вместе с процентами.
У ФК периодически остаются неиспользованные денежные средства, которые лежат на едином казначейском счете два-три дня (максимум — неделя), пояснил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Средняя величина такого остатка в течение года — примерно 1−1,5 трлн рублей. Это существенная сумма, поэтому Минфин заинтересован в том, чтобы эти деньги не лежали мертвым грузом и приносили доход.
— Традиционный способ использования остатков средств бюджета на счетах в казначействе — это депозиты в банках, — уточнил Александр Абрамов.
Банки уже могут продавать Минфину ценные бумаги — для них это сделки прямого РЕПО, а для министерства, которое потом вернет вложенные в это средства, это обратное РЕПО. Основной объем обеспечения по таким сделкам — облигации федерального займа (ОФЗ), уточнили в пресс-службе Федерального казначейства. Также это могут быть еврооблигации Минфина, выпущенные в иностранной валюте, и ипотечные бонды АО «ДОМ.РФ».
Теперь предлагается позволить ФК дополнительно зарабатывать на таких сделках. Например, казначейство может дать какому-либо банку деньги и взять в качестве залога ценные бумаги, объяснил Александр Абрамов. После этого с помощью нового механизма тот же самый банк сможет, не дожидаясь срока возврата по договору, за дополнительную плату занять часть из этих активов, если это потребуется. Допустим, чтобы к определенной дате пополнить резервы и выполнить нормативы ЦБ по ликвидности. Всё это позволяет пользоваться остатками средств в казне более эффективно, заключил эксперт.
— Внедрение нового инструмента позволит бюджетам разных уровней бюджетной системы РФ получить дополнительные доходы, а кредитным организациям — удовлетворить свои потребности в высоколиквидных активах за счет привлечения на баланс ценных бумаг, — сообщили в пресс-службе Минфина.
При этом проводить такие операции казначейство сможет только с системно значимыми организациями, с которыми до этого уже заключались сделки РЕПО. В перспективе такое ограничение может быть снято, уточнили в пресс-службе Минфина.
Зачем Минфину нужен новый механизм
В Федеральном казначействе «Известиям» уточнили, что в 2023-м ему удалось заработать на операциях РЕПО 274 млрд рублей, а с начала 2024-го — 146 млрд. Это достаточно крупная сумма. Для сравнения, на нацпроект «Международная кооперация и экспорт» в этом году государство выделило 138 млрд рублей.
Дополнительно Федеральное казначейство сможет зарабатывать на сделках нового типа РЕПО примерно по 200 млрд рублей в год, оценила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. На сумму будут влиять объемы свободных бюджетных средств, которые получится задействовать в подобных операциях, а также срок выдачи банкам ценных бумаг.
Дефицит бюджета в I квартале 2024-го составил 0,6 трлн рублей, а по итогам года он может достигнуть 1,4−1,5 трлн, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он может усилиться из-за дополнительных расходов на инициативы из февральского послания президента Федеральному собранию и указа о национальных целях развития и национальных проектах, отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В целом на год запланированы расходы бюджета в 36,6 трлн рублей, а дефицит — в 1,6 трлн.
В условиях высокой ключевой Минфин ограничен в привлечении средств с помощью выпуска ОФЗ, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Сейчас инвесторы хотят получать доходность выше уровня ставки ЦБ вместе с премией — гособлигации этого не позволяют. Из-за этого выпуск новых долговых бумаг может стоить Минфину достаточно дорого, что только усугубит ситуацию с госдолгом. В 2023-м объем заимствований вырос до 29 трлн рублей, достигнув 17% ВВП.
Насколько механизм будет востребован у банков
Всего Федеральное казначейство разместило в российских банках 8 трлн рублей, из которых с помощью операций РЕПО — около трети, уточнили в пресс-службе ВТБ. Оставшаяся часть свободных бюджетных средств хранится на депозитах.
— Сделки РЕПО наряду с депозитными операциями с Федеральным казначейством — это один из наиболее востребованных инструментов управления ликвидностью в российской банковской системе, — сообщили в ВТБ.
Кредитная организация участвует в аукционах РЕПО казначейства еженедельно, а при необходимости — чаще, уточнили в пресс-службе ВТБ. Объем привлекаемых средств зависит от уровня ставок, который складывается по итогам торгов. В некоторых случаях выбор организации может пасть на более выгодный источник ликвидности — например, на межбанковское кредитование или операции РЕПО с участниками рынка.
Благодаря новому типу сделок кредитные организации получат дополнительную гибкость в вопросах управления ликвидностью и возможность ее «тонкой настройки», уточнили в пресс-службе ВТБ. Например, можно реализовать полученные от Минфина ценные бумаги на биржевом рынке РЕПО, что даст им краткосрочные ресурсы.
Запуск нового механизма позволит казначейству выдавать банкам больший объем средств, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Кредитные организации же смогут заработать на размещаемых средствах в Минфине без ухудшения норматива ликвидности, заключил эксперт.