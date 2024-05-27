Приточное время: Минфин нашел новый способ получать доходы от средств казны

Теперь предлагается позволить ФК дополнительно зарабатывать на таких сделках. Например, казначейство может дать какому-либо банку деньги и взять в качестве залога ценные бумаги, объяснил Александр Абрамов. После этого с помощью нового механизма тот же самый банк сможет, не дожидаясь срока возврата по договору, за дополнительную плату занять часть из этих активов, если это потребуется. Допустим, чтобы к определенной дате пополнить резервы и выполнить нормативы ЦБ по ликвидности. Всё это позволяет пользоваться остатками средств в казне более эффективно, заключил эксперт.