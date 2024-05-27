На возвратном пути: россияне теряют 78 млрд в год из-за отказа оспаривать покупки

В среднем за год россияне теряют 78 млрд из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном исследовании «Тинькофф» и общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива». Там отмечается: более половины опрошенных сталкивались с ситуациями, когда нужно вернуть деньги за товар или неверный перевод. Однако лишь 16% знают о сервисах оспаривания операций через банк. Если человек обнаружил недостатки в изделии, он может потребовать вернуть деньги, обменять товар или исправить проблему, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В этом году также появилась возможность опротестовать такие операции по СБП. Как получить компенсацию при неудачной покупке, ошибочном переводе или из-за действий мошенников — в материале «Известий».