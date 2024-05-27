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Эксперты рассказали об изменениях цен на газ в странах Европы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на газ в Румынии, Греции и Дании в 2023 году снизились примерно вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70%, а в Польше и Словакии — больше чем на 20%, свидетельствуют данные исследования РИА Новости* по доступности природного газа для населения.

Источник: Reuters

Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. В рейтинг вошло 30 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию и другие страны.

Динамика цен на газ в рассматриваемых странах в прошлом году носила разнонаправленный характер. Увеличение произошло в 15 странах. Наиболее существенный рост отмечается в Литве (+67,6%), Польше (+24,3%) и в Словакии (+22,4%).

Снижение цен отмечается в 14 государствах. Самое значительное сокращение произошло в Румынии (-55,5%), Греции (-42,1%) и в Дании (-41,3%). В России цена газа не изменилась и в первом квартале текущего года осталась на уровне 2023 года.

Как отмечается, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2024 году мировые цены на газ будут преимущественно снижаться из-за высокого уровня сформированных запасов. Среднегодовая цена газа на европейском рынке в 2024 году составит около 300−350 долларов за тысячу кубометров.

При этом в России, где цена на газ регулируется государством, ожидается рост цен. «Однако, учитывая текущую динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для граждан нашей страны не должна снизиться», — говорится в исследовании.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.