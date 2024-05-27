Эксперты рассказали об изменениях цен на газ в странах Европы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Цены на газ в Румынии, Греции и Дании в 2023 году снизились примерно вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70%, а в Польше и Словакии — больше чем на 20%, свидетельствуют данные исследования РИА Новости* по доступности природного газа для населения.