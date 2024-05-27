ЦБ: банки предотвратили хищение средств клиентов на ₽2 трлн

По оценке Банка России, в первом квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков ₽4,3 млрд, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным отчета, больше всего операций без согласия клиента пришлось на карты — 237,2 тыс. на сумму ₽1,9 млрд и переводы через СБП — 41 тыс. на сумму ₽1,1 млрд. Регулятор также отмечает, что размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 года, тогда как количество мошеннических операций практически не выросло.