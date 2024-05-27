Боррель призвал ЕС не блокировать доходы от российских активов

«Теперь нам нужно согласовать документы, позволяющие использовать доходы от российских активов для приобретения оружия. Они уже на этой неделе будут представлены на рассмотрение постоянных представителей. Я не буду гадать, как это пройдет, какую позицию займут государства ЕС. Но хочу обратиться к государствам-членам ЕС: пожалуйста, не блокируйте их, так как в противном случае доходы от этих активов придется аккуратно хранить на наших текущих счетах», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.
Ранее о том, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки Киеву, заявляла глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ «тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.