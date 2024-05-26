Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация

В этом тексте:
- Как начисляется и сколько
- Индексация
- Перерасчет после увольнения
- Как рассчитать страховую пенсию по старости
Пенсия работающим пенсионерам: как начисляется и сколько
Если человек получает пенсию и работает по трудовому и гражданско-правовому договору, и работодатель при этом делает отчисления в СФР, то он считается работающим пенсионером. Труд в зарегистрированном ИП также считается работой, а вот самозанятость — нет, так как самозанятый не платит страховые взносы в Социальный фонд России.
По данным Социального фонда России, на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляла 41 млн человек: доля работающих пенсионеров — 18,8% (почти 8 млн человек) против 81,2% неработающих (33 млн человек).
При этом средний размер пенсионного обеспечения ₽20,8 тыс., из них средний размер пенсии работающих пенсионеров ₽17,3 тыс., неработающих — ₽21 тыс.
Работающий пенсионер может получать два вида пенсии:
1. Страховую по старости, которая состоит из накопленных трудовых прав за счет отчислений работодателя — индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), и базовой (фиксированной) надбавки от государства.
В 2024 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение трех условий:
- достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года);
- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие не менее 28,2 пенсионного коэффициента.
Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам не проводится с 2016 года. Пенсия работающих пенсионеров увеличивается за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год. Социальный фонд России ежегодно 1 августа делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера. Максимальная надбавка в год не может превышать трех пенсионных коэффициентов, даже если человек заработал больше. Стоимость одного пенсионного коэффициента замораживается в значении, действующем на дату выхода на пенсию.
Пример: стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году — ₽133,05. Таким образом, максимальная надбавка, которую сможет получить работающий пенсионер (если он выйдет на пенсию в 2025 году): 3 х ₽133,05 = ₽399,15.
После прекращения трудовой деятельности произойдет увеличение стоимости пенсионного коэффициента и индексация фиксированной части пенсии, но не ранее первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если пенсионер вновь устроится на работу, то индексация приостановится и стоимость пенсионного балла снова будет заморожена.
2. Накопительную пенсию, которая состоит из собственных накоплений и (или) отчислений работодателя и инвестиционного дохода. Право получать такую пенсию наступает раньше, чем право на страховую пенсию по старости: для женщин с 55 лет, для мужчин с 60 лет при наличии накоплений.
У кого есть пенсионные накопления:
- у граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. С 2014 по 2023 год в соответствии с изменениями в законодательстве страховые взносы направлялись на страховую пенсию. Мораторий на формирование накопительной пенсии пока продлен до конца 2024 года;
- у мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;
- у граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников программы государственного софинансирования пенсий;
- у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений. С 1 января 2024 года средства маткапитала можно направлять на формирование накопительной пенсии не только матери, но и отца.
Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица в СФР, по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 264 месяца — период, действующий в 2024 году.
Каждый человек может сам повлиять на размер накопительной пенсии — например, передать сбережения в управление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если вы ничего не делали или выбрали СФР, то накопительную пенсию инвестирует управляющая компания Внешэкономбанка.
Индексация пенсий работающим пенсионерам
Вопрос восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассмотрен при формировании бюджета страны на следующие три года, сообщает «Российская газета» с ссылкой на кандидата на пост министра труда и социальной защиты России Антона Котякова на пленарном заседании в Госдуме.
«Мы сейчас приступаем к процедуре формирования бюджета 2025−2027 годы, вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан будет также рассматриваться в ходе бюджетного процесса», — сказал Котяков в ответ на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Индексация фиксированной части работающих пенсионеров не производится с 2016 года, а стоимость пенсионного коэффициента замораживается на дату выхода на пенсию.
Как индексируют страховую пенсию неработающим пенсионерам
С 2019 года по 2024 год включительно индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам происходит ежегодно 1 января. Право на индексацию гарантировано Конституцией. Индексация может произойти повторно, например, в 2022 году индексацию страховых пенсий по старости проводили дважды — планово с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10% по решению президента России Владимира Путина.
С 1 января 2024 года базовая (фиксированная) часть страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам увеличилась на 7,5%, до ₽8134,88. С 2025 года страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексировать дважды, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. «С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», — пояснила она.
Для неработающих пенсионеров также предусмотрена доплата от Социального фонда России до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), средний размер которого в 2024 году составляет ₽13290. Для работающих пенсионеров доплата не проводится.
Как можно увеличить будущую пенсию
Если человек достиг пенсионного возраста, но не подал заявление на получение пенсии и продолжает работать, то после выхода на заслуженный отдых к страховой и фиксированной части будет применяться повышающий коэффициент.
Пример: по закону повышающий коэффициент за 12 месяцев к страховой части составит 1,07, к фиксированной — 1,056. Минимальный размер страховой пенсии с надбавкой в 2024 году составит: 28,2 х ₽133,05×1,07 + ₽8134,88×1,056 = ₽12605,08. Без применения повышающих коэффициентов — ₽11886,89.
Перерасчет пенсии после увольнения работающего пенсионера
С 1 января 2023 года произошла пенсионная реформа путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России (СФР), что привело к изменению отчетности работодателя перед новым госучреждением. Согласно закону СФР принимает решение о восстановлении индексации пенсии на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, которые передает работодатель.
Работодатель, в свою очередь, обязан передавать сведения о каждом работнике. Причем сведения о приеме на работу и увольнении должны поступать в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня после наступления события.
По закону после прекращения трудовой деятельности работающего пенсионера происходит перерасчет страховой и фиксированной части пенсии — гражданин получит все надбавки, которые накопились за время работы. Корректировка размера выплаты происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Исходя из этого рассмотрим пример, как и когда лучше увольняться работающему пенсионеру, чтобы максимально быстро получить все надбавки.
Увольняться выгоднее всего последним днем месяца. Например, пенсионер уволился 31 мая, он получит не только заработную плату за полный месяц, но и повышенную пенсию, начиная с 1 июня. Но фактически доплаты придут не раньше июля, сообщили корреспонденту «РБК Инвестиций» в едином контактном центре СФР.
Если бы пенсионер уволился, например, 1 июня, то фактически считался бы работающим в июне, а значит получил бы все надбавки не раньше августа.
Если пенсионер подает заявление на увольнение, в котором он указывает в качестве причины выход на пенсию, работодатель обязан уволить работника без отработки в течение 14 дней. Но этим правом можно воспользоваться только один раз.
Как работающему пенсионеру рассчитать страховую пенсию по старости
Страховая пенсия зависит от трудового стажа, количества баллов (ИПК), фиксированной надбавки и размера пенсионных накоплений. Данные для расчета страховой и накопительной пенсии находятся в выписке из лицевого счета СФР.
В выписке будут указаны ИПК и страховые периоды — трудовой стаж:
Также в выписке будут отражены данные о размере пенсионных накоплений, если были такие отчисления.
Если есть учетная запись на портале «Госуслуги», то можно заказать выписку из СФР онлайн.
Алгоритм получения справки в электронном виде
- Войдите в свой личный кабинет на портале, в перечне найдите раздел «Услуги».
- Затем выберите в меню позицию «Справки и выписки» и нажмите на услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».
- Далее — на кнопку «Получить выписку».
На экране появится надпись: «Запрос отправлен».
Выписка будет готова в течение дня, на практике справка приходит за пять-десять минут.
Также можно получить бумажный вариант выписки с печатью:
- подать запрос лично в МФЦ или отделении Социального фонда России;
- отправить запрос почтой в Социальный фонд России.
Эти способы самые долгие — срок предоставления бумажного варианта выписки СФР может достигать десяти рабочих дней.