Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация

Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам не проводится с 2016 года. Пенсия работающих пенсионеров увеличивается за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год. Социальный фонд России ежегодно 1 августа делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера. Максимальная надбавка в год не может превышать трех пенсионных коэффициентов, даже если человек заработал больше. Стоимость одного пенсионного коэффициента замораживается в значении, действующем на дату выхода на пенсию.