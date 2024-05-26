В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ

По действующему законодательству 1400 ₽ зарплаты освобождается от НДФЛ за первого ребенка, столько же — за второго ребенка, за третьего и каждого последующего ребенка — еще по 3000 тыс. руб. (эти вычеты доступны всем, независимо от дохода). Таким образом, у семьи с тремя детьми месячная прибавка к зарплате сейчас составляет 754 рубля, теперь ее планируется увеличить за счет удвоения вычетов. В настоящее время эти вычеты прекращаются при достижении зарплаты 350 тыс. руб. с начала года, и этот предельный доход предложено поднять до 450 тыс. руб. в год.