Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане

«В проработке — крупные проекты в промышленности, в том числе — строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении “Тебинбулак”, — говорится в материалах.