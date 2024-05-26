Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане

«В проработке — крупные проекты в промышленности, в том числе — строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении “Тебинбулак”, — говорится в материалах.
«В прошлом году освоено около 3 миллиардов долларов российских инвестиций. В этом году ожидается освоение 5 миллиардов долларов», — говорится в материалах, опубликованных на сайте информационного агентства «Дуне» узбекистанского МИД.
В опубликованных данных указано, что в Узбекистане функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий.
«По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить его к 2030 году», — отмечается в материалах.