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Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику.

Источник: Reuters

«В проработке — крупные проекты в промышленности, в том числе — строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении “Тебинбулак”, — говорится в материалах.

«В прошлом году освоено около 3 миллиардов долларов российских инвестиций. В этом году ожидается освоение 5 миллиардов долларов», — говорится в материалах, опубликованных на сайте информационного агентства «Дуне» узбекистанского МИД.

В опубликованных данных указано, что в Узбекистане функционирует свыше 3 тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий.

«По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить его к 2030 году», — отмечается в материалах.