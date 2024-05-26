Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров раскрыл, какой урок извлекла Россия из ухода западных компаний

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва получила хороший урок, когда западные компании в одночасье отказались от российского рынка, и не допустит повторения ситуации, аналогичной уходу Boeing и Airbus из России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров телеведущему Павлу Зарубину, диалог опубликован в Telegram-канале репортера.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, я опущусь с неба на землю. Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — ответил Мантуров на вопрос, что будет делать Москва, если американские авиакомпании вновь попросятся в Россию.

Первый вице-премьер также отметил, что обслуживание самолетов Boeing и Airbus выполняется в срок и в соответствии с имеющимися требованиями.

ЕС из-за начала спецоперации запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов.