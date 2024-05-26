Мантуров раскрыл, какой урок извлекла Россия из ухода западных компаний

«Вы знаете, я опущусь с неба на землю. Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — ответил Мантуров на вопрос, что будет делать Москва, если американские авиакомпании вновь попросятся в Россию.