Мал, да продал: число небольших компаний-экспортеров выросло в 1,5 раза

За год доля малых и средних предприятий (МСП), которые занимаются экспортом, выросла в полтора раза, до 14%. Об этом сказано в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое есть у «Известий». В основном компании продают товары в Казахстан, Белоруссию и Китай. Дружественные страны покупают продукты, косметику, металлы, удобрения, а также офисный софт. Что предприниматели поставляют в другие страны и как это влияет на экономику.