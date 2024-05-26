Мал, да продал: число небольших компаний-экспортеров выросло в 1,5 раза

Эксперты отмечают, что рост идет за счет поддержки от государства, а также из-за гибкости малого и среднего бизнеса, который способен быстро перестраиваться. Почему для экономики важно развивать несырьевой экспорт — в материале «Известий».
На сколько выросло количество МСП-экспортеров
Около 14% МСП занимались экспортом на апрель 2024-го. Год назад таких было 10%, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России» в рамках подсчета индекса RSBI (Russia Small Business Index).
Среди тех, кто экспортирует, вдвое увеличилась доля компаний, которые поставляют продукцию в Китай и Белоруссию. Таких стало 21% и 53% соответственно (предприниматели могли выбрать сразу несколько вариантов). Также в полтора раза вырос процент тех, кто поставляет товары в Казахстан (до 57%), говорится в исследовании.
Как сообщила ранее директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, количество экспортеров в России среди малого и среднего бизнеса выросло до 83 тыс. в 2023 году.
В апреле 2024-го также увеличился процент МСП, занимающихся импортом — в 1,3 раза, до 25%, сказано в исследовании. «Известия» направили запрос в Минэк о причинах такой тенденции.
«Вовлеченность МСП во внешнеторговые операции в целом вернулась к докризисным уровням конца 2020 года. Это говорит об адаптации предпринимателей к санкционным ограничениям. Компании успешно налаживают каналы поставок», — поясняется в исследовании.
Согласно результатам подобного опроса, который проводился в ноябре 2020 года, доля небольших компаний, которые занимаются экспортом, составляла 16%.
Рост числа МСП-экспортеров связан с проводимой поддержкой государства и нацпроектами, такими как «Международная кооперация и экспорт» и «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», считает председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Дилот» Егор Диашов.
— Это хороший рост с учетом трудностей, с которыми сталкивается экономика в последние годы. Но относительно мировых показателей и опыта зарубежных партнеров российские показатели не так высоки, — сказал он.
В условиях западных санкций в отношении РФ, а также переориентации бизнеса на новые рынки, небольшие компании гораздо быстрее могут перестроить свою деятельность, отметил председатель Совета по развитию внешней торговли, председатель комиссии ВЭД общественного совета Минэкономразвития РФ Максим Черешнев. Также важную роль играет и поддержка со стороны властей, согласен он.
Например, есть компенсационные выплаты экспортерам от государства для частичного возмещения затрат, помощь с устранением тарифных и нетарифных барьеров (например, в прохождении бюрократических процедур, в оформлении документов). А также — логистическое и таможенное сопровождение.
Что российские компании продают за границу
В Китай МСП в основном продают мед, шоколад, кондитерские изделия, молоко, пиломатериалы, сельхозпродукцию, продукты питания, косметику и БАДы, перечислил Егор Диашов из «Опоры России». В Турцию, Индию, Китай и Бразилию компании поставляют металлы и удобрения. Также за рубежом очень востребованы IT-продукты, сделанные в России, услуги по разработке сложного программного обеспечения, офисный софт, добавил он.
Продукты питания, ручная бижутерия, промышленное оборудование, образовательные и бизнес-услуги, IT-решения — все это отечественные МСП представляют на внешних рынках, сообщили «Известиям» в Российском экспортном центре (РЭЦ). В силу близости и простоты логистики многие компании поставляют продукты в страны СНГ и ЕАЭС. Но есть и те, которые экспортирует в Китай и другие государства Азии, в Африку, Латинскую Америку, отметили там.
— Сегодня 80% запросов малого бизнеса направлено на поиск покупателя за рубежом. Три главных вопроса, которые нужно решить, — доверие потребителя, допуск на рынки и инфраструктура: транспортные, складские и распределительные мощности, логистический сервис, — сказали в РЭЦ.
Также среди проблем — высокая стоимость лицензирования продукции и проблемы с расчетами, указал директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов.
Есть большой запрос на поиск партнеров для кооперации и инвестиций, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Но часто отечественные фирмы не понимают, где и как найти организацию, с которой можно сотрудничать, — надежную и заинтересованную в совместной работе, заявил он.
— Например, российские текстильные компании готовы размещать свои производственные площадки в Киргизии, Узбекистане — поближе к источникам сырья. Это позволяет им снижать себестоимость готовой продукции и выходить на рынки третьих стран под своими брендами, а также облегчает проведение международных расчетов, — заключил Александр Исаевич.
Нужно продолжать поддерживать малое и среднее предпринимательство не только на локальном рынке, но и на внешних, считает Егор Диашов из «Опоры России». Одна из возможных мер — льготное кредитование для резидентов из дружественных стран, которые закупают отечественные программные и аппаратные продукты для телекоммуникаций, полагает он.
Важным инструментом может стать проведение зарубежных выставок, бизнес-миссий и продвижение товаров через маркетплейсы, считает Максим Черешнев из Совета по развитию внешней торговли.
В целом у МСП есть большой потенциал. Они создают фундамент для роста экономики в целом, говорит Егор Диашов. При этом выход на международную арену подразумевает масштабирование бизнеса из малых в средние и затем в крупные предприятия.
Особенно важно для экономики то, что вклад малого и среднего бизнеса в экспорт — это несырьевые неэнергетические товары, убежден директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Диверсификация экспорта снижает риски.