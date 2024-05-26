ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

Так, в марте европейский экспорт вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Это максимальный показатель с декабря 2022-го, когда закупки составили 30 тысяч тонн.
Как и в феврале, крупнейшим поставщиком стала Италия, увеличившая винный экспорт в Россию на 27 процентов — до 11,9 тысячи тонн. Второе место занимает Литва, нарастившая поставки на 40 процентов, до 4,2 тысячи тонн. Испанский экспорт подскочил в 1,6 раза, до трех тысяч тонн, что позволило стране вытеснить Польшу с третьего места.
Польша, оказавшаяся на четвертой строчке, стала единственной страной, существенно снизившей поставки вина в Россию — на 24 процента, до двух тысяч тонн. Пятое место заняла Латвия с ростом экспорта на 18 процентов — до 1,6 тысячи тонн.
Кроме того, после трехмесячной паузы вновь начались поставки вина из Болгарии, хотя и всего 25 тонн.