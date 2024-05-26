ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

Как и в феврале, крупнейшим поставщиком стала Италия, увеличившая винный экспорт в Россию на 27 процентов — до 11,9 тысячи тонн. Второе место занимает Литва, нарастившая поставки на 40 процентов, до 4,2 тысячи тонн. Испанский экспорт подскочил в 1,6 раза, до трех тысяч тонн, что позволило стране вытеснить Польшу с третьего места.