Часть россиян получат двойную пенсию в июне

На надбавку могут рассчитывать лишь получатели страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалиды первой группы после 80 лет тоже не получат удвоенную пенсию, заключает «Парламентская газета».