Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут

«Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам», — отметил он.
Но чаще это касается не всех, а лишь отдельных предложений. Такое происходит, когда банку нужно привлечь больше ликвидности на определенный срок. Тогда он, чтобы обойти конкурентов, выдвигает более привлекательные для вкладчиков предложения.
По мнению Зварича, наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16%. В этой ситуации консолидация банковских ставок по вкладам на текущих уровнях чуть ниже 15% годовых продолжится, заключил он.