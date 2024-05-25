Время денег: инвестиционные драгоценные монеты и слитки разрешат сдавать в ломбард

Все — в ломбард
В России изменились правила скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгметаллов, а также лома такой продукции. Уже подписано необходимое постановление правительства, с документом ознакомились «Известия». Нововведения позволят людям сдавать в ломбарды инвестиционные металлы — слитки и монеты, мера коснулась и ограненных драгоценных камней.
Такой подход повысит ликвидность — потребители смогут оперативно заложить и получить деньги за свое имущество, а также увеличит инвестиционный потенциал в стране — за счет роста спроса на такие инструменты вырастет рынок этих изделий, рассчитывает правительство, сказано в его бумагах.
Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Вслед за этими изменениями кабмин обозначил требования к инвестиционным металлам — золоту, серебру, платине, палладию в слитках — и порядок их оборота. Так, купить драгоценную продукцию можно будет не только в банке, но и в Гознаке, у юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Более того, каждый приобретаемый слиток должен идти в комплекте с документом, который подтверждает его качество. Это может быть сертификат или паспорт. А в случае если гражданин продает поврежденное изделие, ломбард направит его на переплавку. Также новые правила допускают, что такие сделки можно проводить дистанционно, через заказ в интернете.
Кроме того, поправки правительства позволят людям сдавать в скупку бытовые приборы с драгоценными металлами. Судя по перечню разрешенных товаров, это коснется 22 позиций — среди них телевизоры, магнитофоны, счетчики и другое. Плюс кабмин расширил перечень тех товаров, которые запрещено сдавать в скупку: это коснется, например, автомобильных катализаторов, включая отработанные, и проволоки. Дело в том, что сейчас их крадут и пускают в нелегальный оборот.
Справка «Известий»
Против мошенников
Новое постановление кабмина, разрешающее сдавать в ломбард инвестиционные монеты и слитки, носит регулирующий характер: до настоящего времени их скупка была запрещена, напомнил «Известиям» доцент кафедры стратегического и инновационного развития ФГОБУ ВО Финансового университета при правительстве Михаил Хачатурян. Изначально купля-продажа этой продукции оставалась в ведении коммерческих банков.
— В целом объем рынка инвестиционных монет и слитков в России оценивают в 80 т. Расширение вариантов продажи или их сдачи будет способствовать росту рынка — ориентировочно на 2−3% в год, — подчеркнул эксперт. — Для покупателей такой подход может быть удобным: банк за монеты и слитки предложит фиксированную сумму, торговаться бессмысленно. Тогда как ломбард оценит продукцию исходя из ее состояния, периода изготовления, что может сказаться на итоговом результате.
Эксперт уверен, что особых рисков, которые могут быть связаны со сдачей инвестиционных монет и слитков, в принципе нет. Конечно, такие организации больше подвержены разбойным нападениям, поэтому люди могут потерять заложенную продукцию, признает он. В случае продажи товаров банку право собственности переходит сразу в момент получения денег в кассе, добавил Михаил Хачатурян.
В крупных городах есть ломбарды, где можно и сейчас продать золотые монеты, сказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Но большинство из них оценят продукцию по весу, исходя из цены за грамм металла, отдавая владельцу минимальную сумму даже за антикварные и коллекционные вещи, подчеркнул он. Поиск таких магазинов, которые смотрят на изделия из драгоценных металлов не как на лом, а как на готовый к продаже товар, занимает много времени.
— Тем более надо иметь в виду, что цена выкупа у банка обычно заметно меньше стоимости, по которой золото можно приобрести. Зачастую разница может достигать 15−20%, — пояснил эксперт.
В Ассоциации развития ломбардов «Известиям» сказали, что сейчас есть спрос на такую услугу. У людей часто возникают ситуации, когда нужно оперативно продать такую продукцию, получив необходимую сумму денежных средств.
— Тем более надо учитывать, что количество драгоценных слитков постоянно увеличивается, это происходит начиная с 2020 года, когда государство разрешило их продавать без НДС, — подчеркнули в организации.
Там отметили, что в новых условиях могут активизироваться мошенники с поддельными слитками, но «у ломбардов есть специальные протоколы, которые позволят предупредить риск сдачи в залог недрагоценных металлов».
До принятия инициативы оборот инвестиционных слитков детально не был урегулирован, что создавало сложности в работе скупок, отметил представитель Ассоциации развития ломбардов Петр Слизкий. Но после 2022 года спрос на этот товар вырос более чем в 10 раз и необходимость четко прописать правила игры стала очевидной, добавили там.
Новые правила позволят увеличить ликвидность инвестиционного потенциала и стимулировать спрос потребления драгоценных металлов и камней, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Правда, некоторые риски сдачи в ломбард инвестиционных драгметаллов все-таки есть: стоимость инвестиционного золота сильно зависит от физического состояния слитка и монеты, так как малейшие царапины ее снижают, добавил он.