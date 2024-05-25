Время денег: инвестиционные драгоценные монеты и слитки разрешат сдавать в ломбард

В России изменились правила скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгметаллов, а также лома такой продукции. Уже подписано необходимое постановление правительства, с документом ознакомились «Известия». Нововведения позволят людям сдавать в ломбарды инвестиционные металлы — слитки и монеты, мера коснулась и ограненных драгоценных камней.

Такой подход повысит ликвидность — потребители смогут оперативно заложить и получить деньги за свое имущество, а также увеличит инвестиционный потенциал в стране — за счет роста спроса на такие инструменты вырастет рынок этих изделий, рассчитывает правительство, сказано в его бумагах.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Вслед за этими изменениями кабмин обозначил требования к инвестиционным металлам — золоту, серебру, платине, палладию в слитках — и порядок их оборота. Так, купить драгоценную продукцию можно будет не только в банке, но и в Гознаке, у юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Более того, каждый приобретаемый слиток должен идти в комплекте с документом, который подтверждает его качество. Это может быть сертификат или паспорт. А в случае если гражданин продает поврежденное изделие, ломбард направит его на переплавку. Также новые правила допускают, что такие сделки можно проводить дистанционно, через заказ в интернете.

Кроме того, поправки правительства позволят людям сдавать в скупку бытовые приборы с драгоценными металлами. Судя по перечню разрешенных товаров, это коснется 22 позиций — среди них телевизоры, магнитофоны, счетчики и другое. Плюс кабмин расширил перечень тех товаров, которые запрещено сдавать в скупку: это коснется, например, автомобильных катализаторов, включая отработанные, и проволоки. Дело в том, что сейчас их крадут и пускают в нелегальный оборот.

В 2023 году Банк России выпустил шесть видов инвестиционных монет общим тиражом до 1,45 млн штук, что в 1,6 раза больше показателя 2022-го — 905 тыс. Как и золото, этот инструмент стал защитным активом из-за сложностей с вложениями в доллары и евро. Цены на инвестиционные монеты начинались от 2,9 тыс. рублей и доходили до 194 тыс. за штуку, стоимость зависела от металла, массы и номинала. Монеты — недорогой способ вложиться в драгметалл: слитки обходились дороже. Хотя, по данным Минфина, спрос на золотые слитки в 2022-м вырос в 15 раз относительно 2021-го, до 75 т. По данным Всемирного совета по золоту, интерес к монетам и слиткам из этого металла увеличился в России в пять раз, до 25 т.