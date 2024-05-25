В G7 назвали условие разблокировки российских активов

G7 изучит способы использования прибыли от заблокированных российских активов для помощи Украине, говорится в проекте заявления глав стран «Большой семерки», передает Reuters.
«У нас есть прогресс в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения неожиданных прибылей, получаемых от обездвиженных российских суверенных активов, на благо Украины», — цитирует документ агентство. Также в заявлении подчеркивается, что российские активы останутся заблокированными, пока Россия не выплатит Украине компенсации.
Заявление будет опубликовано позже 25 мая после двухдневной встречи глав Минфинов G7 в Италии. По словам источника Reuters в «большой семерке», в документе не будет существенных изменений. 25 мая во встрече участвует также глава Минфина Украины Сергей Марченко. Цель заседания — представить на саммите глав G7 в середине июня варианты финансирования Украины.
Минфин России оценивал замороженные за рубежом активы в $300 млрд. Значительная часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).
ЕС согласовал использование непредвиденного дохода от замороженных российских активов на поддержку Украины 21 мая.
В июле, как предполагается, Украина получит по этой схеме $1,1 млрд, в целом же сумма за год может составить до €4 млрд ($4,4 млрд по курсу на момент публикации). США предложили предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов, чтобы уже в этом году Киев смог получить $50 млрд.
Как писала Financial Times, Венгрия блокировала изъятие прибыли от российских активов для военных нужд Украины, однако не стала накладывать вето. По данным FT, причиной этому стала сделка, согласно которой не будет использоваться прибыль от средств, находящихся в юрисдикции Венгрии.
Российские власти предупреждали, что любые действия с заблокированными активами России в Москве сочтут «воровством» и на это последует ответ. 23 мая президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Также Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.