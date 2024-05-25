В Центробанке высказались о высоких ставках

Вместе с этим Заботкин отметил, что люди не верят в то, что ЦБ удастся снизить инфляцию до четырех процентов годовых. Это связано с тем, что периодов быстрого роста цен было больше и в памяти они сохранились лучше, при том, что в 2017—2019 годах инфляция была в районе целевого уровня.