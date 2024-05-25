В Центробанке высказались о высоких ставках

«Если заёмные деньги оставить дешёвыми, то спрос ещё сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества. Это нужно, чтобы достичь низкой инфляции», — объяснил он.
Вместе с этим Заботкин отметил, что люди не верят в то, что ЦБ удастся снизить инфляцию до четырех процентов годовых. Это связано с тем, что периодов быстрого роста цен было больше и в памяти они сохранились лучше, при том, что в 2017—2019 годах инфляция была в районе целевого уровня.
Ранее Росстат заявил, что инфляция в России в апреле ускорилась до 0,5% с 0,39% в марте.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 5,1% после 7,42% в прошлом году.