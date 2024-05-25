Силуанов высказался об использовании Западом доходов от российских активов

Как при этом Силуанов отметил, всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы ЦБ, является табу, но сейчас идеология изменилась.
«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы Центральных банков — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие правовые основы для западных стран не действуют. Теперь они говорят следующее: ладно, золотовалютные резервы вроде бы как мы не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые они определяют», — сказал Силуанов.
«У нас то же самое есть, и все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах С, у нас есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально абсолютно, поэтому ответ у нас есть», — отметил он.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике сообщило, что министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне.