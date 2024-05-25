Силуанов высказался об использовании Западом доходов от российских активов

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы Центральных банков — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие правовые основы для западных стран не действуют. Теперь они говорят следующее: ладно, золотовалютные резервы вроде бы как мы не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые они определяют», — сказал Силуанов.