Путин раскрыл данные о росте объема производства боеприпасов в России

По его данным, по ракетно-артиллерийскому вооружению (РАВ) наблюдается рост более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям — в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты — в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.