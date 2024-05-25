Названа стоимость самого бюджетного рецепта окрошки

Эксперты отметили, что существует много рецептов окрошки — на квасе или на кефире, с солеными или свежими огурцами, с колбасой, говяжьим языком, вареным мясом или ветчиной.
«Так, квас для одной порции окрошки будет стоить 20 рублей, а кефир обойдется жителям России в 46 рублей. На соленые огурцы придется потратить 16 рублей, а на свежие — 23 рубля. Стоимость вареной колбасы на одну порцию составляет 15 рублей, ветчины — 19 рублей, вареной говядины — 45 рублей, а говяжьего языка — 41 рубль. Сметана выйдет в 5 рублей, а майонез — в 7 рублей за одну порцию», — рассказали аналитики.
По их данным, самый бюджетный вариант окрошки в этом году выглядит так: вареный картофель, редис, зеленый лук, соленые огурцы, яйца, вареная колбаса, квас и сметана. Одна порция окрошки по этому рецепту обойдется россиянам в 85 рублей.
В июне прошлого года диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина назвала окрошку отличным блюдом для жаркого лета. Специалист отметила, что свежие овощи в составе блюда помогут восполнить количество витаминов в организме, а также обезопасить от обезвоживания.