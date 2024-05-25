Названа стоимость самого бюджетного рецепта окрошки

«Так, квас для одной порции окрошки будет стоить 20 рублей, а кефир обойдется жителям России в 46 рублей. На соленые огурцы придется потратить 16 рублей, а на свежие — 23 рубля. Стоимость вареной колбасы на одну порцию составляет 15 рублей, ветчины — 19 рублей, вареной говядины — 45 рублей, а говяжьего языка — 41 рубль. Сметана выйдет в 5 рублей, а майонез — в 7 рублей за одну порцию», — рассказали аналитики.