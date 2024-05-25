G7 намерена мешать финансовым организациям помогать России в обходе санкций

В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.