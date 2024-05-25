G7 намерена мешать финансовым организациям помогать России в обходе санкций

«Мы будем противодействовать попыткам уклониться от санкций или обойти их, в том числе через содействие закупкам российской оборонной промышленности со стороны финансовых институтов», — говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что страны G7 продолжат ужесточать режим соблюдения потолка цен на российскую нефть и будут вводить санкции против тех, кто участвует в «обманных практиках» при транспортировке нефти из РФ.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».