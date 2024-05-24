В России уточнили порядок получения гарантий сохранности госимущества

«В целях обеспечения неприкосновенности, сохранности и своевременного возврата временно вывозимого имущества… за пределы Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет… Утвердить прилагаемое положение о получении гарантий неприкосновенности, сохранности и своевременного возврата временно вывозимого, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации, за пределы Российской Федерации», — говорится в документе.
Это положение устанавливает порядок получения соответствующих гарантий от уполномоченных госорганов иностранного государства. Как указано в документе, под федеральным имуществом в этом случае понимаются образцы техники, оборудование, материалы и другое движимое имущество.
Положение касается временного вывоза такого имущества в другие страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для экспонирования, проведения показов и демонстраций, научного изучения и использования в научно-исследовательских проектах.
Согласно положению, имущество может быть вывезено при условии получения соответствующих гарантий неприкосновенности — судебного иммунитета, иммунитета от реквизиции, ареста и других принудительных действий — на весь период временного вывоза. Такие гарантии могут быть предоставлены в форме документа на бумажном носителе или равнозначного электронного документа.
При этом установленный документом порядок получения гарантий не распространяется на временный вывоз драгоценных металлов и камней, культурных ценностей, в том числе включенных в состав музейного и архивного фондов или в национальный библиотечный фонд, а также имущества МЧС для работы за пределами РФ.