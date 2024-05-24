В России уточнили порядок получения гарантий сохранности госимущества

При этом установленный документом порядок получения гарантий не распространяется на временный вывоз драгоценных металлов и камней, культурных ценностей, в том числе включенных в состав музейного и архивного фондов или в национальный библиотечный фонд, а также имущества МЧС для работы за пределами РФ.