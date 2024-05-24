Россия в этом году впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы

О том, что Россия лидирует по экспорту пшеницы в мире 20 марта заявлял Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он отметил, что отрасль становится все более технологичной, а раньше «никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений».