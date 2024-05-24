Россия в этом году впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы

Так, теперь организация ждет, что в текущем сельскохозяйственном году Россия экспортирует 53,1 миллиона тонн пшеницы против апрельского прогноза в 52,1 миллиона тонн. Это станет максимальным объемом экспорта за всю современную историю и будет почти на 10% больше прошлогоднего показателя.
Доля России в мировом экспорте пшеницы может вырасти до рекордных 25,8%. Предыдущий максимум был в 2017—2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,2%.
Мировой экспорт пшеницы достигнет 205,7 миллиона тонн против 207,4 миллиона годом ранее.
Значительный прирост экспорта России и Аргентины (на 5,9 миллиона тонн) компенсируется спадом в Австралии (на 11,2 миллиона тонн), Канаде (2,4 миллиона) и США (1,3 миллиона).
О том, что Россия лидирует по экспорту пшеницы в мире 20 марта заявлял Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Он отметил, что отрасль становится все более технологичной, а раньше «никому и в голову не могло прийти, что экспорт продуктов сельского хозяйства будет кратно превышать экспорт вооружений».