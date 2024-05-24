Получить удобрение: несырьевой экспорт из РФ направят в Африку и Латинскую Америку

Так Россия начнет переориентировать свой несырьевой неэнергетический экспорт на новые рынки сбыта, узнали «Известия». Правительство намерено продлить нацпроект «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года.
Продлить дедлайн
Кабмин намерен продлить национальный проект «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года, ведомства уже формируют предложения для него. Об этом говорится в ответах правительства по итогу отчета в Госдуме, который состоялся в апреле. «Известия» ознакомились с документами. В пресс-службе правительства подтвердили эту информацию.
В действующей версии нацпроект актуален до 2024 года включительно, с 2018-го его общее финансирование составило более 950 млрд рублей. Основная цель — увеличить объем торговли с ЕАЭС в 1,5 раза, а также нарастить объем взаимных инвестиций между странами. В фокусе внимания обновленного национального проекта по-прежнему несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) — это поставки продукции АПК (зерна, овощей, фруктов и другие), а также промышленных товаров — химикатов, удобрений, камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов.
Бюджет программы пока не обозначен, но финансирование проекта по-прежнему будет идти из казны. Власти планируют, что к 2030 году несырьевой неэнергетический экспорт должен вырасти до $248,1 млрд, из них на продукцию отраслей промышленности придется $192,9 млрд, на товары АПК — $55,2 млрд. Для сравнения, объем ННЭ по итогам 2023 года составил $146,3 млрд (-23% к 2022-му).
В новой версии проект нацелен на переориентацию несырьевого неэнергетического экспорта на дружественные рынки и обеспечение доступа к новым государствам, отметили в Минпромторге. Так, среди перспективных направлений министерство назвало страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ведомство также обозначило основные задачи, которые стоят перед властями, — это запуск актуальных инструментов поддержки экспортеров.
Среди них — создание транспортно-логистических центров, промышленных парков и иной инфраструктуры в дружественных странах, включая новые направления. Плюс — «раскатка» приоритетных международных транспортно-логистических коридоров (МТЛК) — это Северный морской путь и коридор Север — Юг, а также МТЛК в направлении Латинской Америки и Африки.
Справка «Известий»
По данным ФТС, в 2023 году главной позицией экспорта остались «минеральные продукты», в том числе нефть, — на них пришлось 61% от общего объема вывоза. Далее, по данным Российского экспортного центра (РЭЦ), традиционно следуют продукция АПК — 10% ($43 млрд), химические товары ($27,2 млрд), машины, оборудование, транспортные средства и другие товары ($22,9 млрд), древесина и целлюлозно-бумажные изделия ($9,9 млрд), текстильная продукция и обувь ($1,7 млрд). За последние 10 лет, с 2013-го по 2022-й, объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос более чем на треть.
Экспортный потенциал
Решение сфокусировать внимание на рынках Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки логично и закономерно в нынешней обстановке, отметил «Известиям» член генсовета «Деловой России», председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. Эти страны обладают емким внутренним рынком, работа с ними может принести значительные выгоды российскому бизнесу.
Традиционно основными товарами экспорта в государства указанных регионов являются пшеница, нефтепродукты, изделия химической промышленности, удобрения, машины и оборудование, отметил эксперт.
— Россия обладает большим экспортным потенциалом, наличие собственных логистических узлов в основных портах существенно упростит логистику, повысит маржинальность торговли, а также ускорит совершение сделок, — уверен он. — Создав такие центры, мы получим добавленную стоимость для наших товаров. К примеру, доходность загруженного сельскохозяйственной продукцией корабля может быть наполовину меньше, чем продажа изделий со склада, который расположен в этом же порту.
Развитие логистики — стратегическое направление сотрудничества с зарубежными партнерами, отметили «Известиям» в Российском экспортном центре. Насколько проекты будут успешны, напрямую зависит от транспортного сопровождения, уверены там.
— Наша глобальная цель — больше выводить за рубеж продукцию высоких переделов, то есть конечные товары. В России много производителей с качественной, конкурентоспособной продукцией, которая может успешно продаваться за рубежом, — сказали в РЭЦ. — Наш агроэкспорт в виде зерна и масла уже присутствует почти во всех дружественных странах (кроме Индонезии и Бразилии), мы работаем над тем, чтобы добраться до конечного потребителя с продовольственной продукцией высоких переделов.
Действия властей совершенно оправданны, «мы переориентируем всю логистику с Запада на Восток и Юг», сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Но оценить в моменте, какие инвестиции потребуется делать в развитие инфраструктуры в названных Минпромторгом регионах, достаточно сложно. Это будет зависеть от объемов вывоза продукции в конкретных направлениях и точной номенклатуры товаров, добавил эксперт. Это предмет переговоров между странами, резюмировал он.