Получить удобрение: несырьевой экспорт из РФ направят в Африку и Латинскую Америку

— Наша глобальная цель — больше выводить за рубеж продукцию высоких переделов, то есть конечные товары. В России много производителей с качественной, конкурентоспособной продукцией, которая может успешно продаваться за рубежом, — сказали в РЭЦ. — Наш агроэкспорт в виде зерна и масла уже присутствует почти во всех дружественных странах (кроме Индонезии и Бразилии), мы работаем над тем, чтобы добраться до конечного потребителя с продовольственной продукцией высоких переделов.