Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков

Хотя клубника и дороже, чем год назад, во второй декаде мая россияне ее активно покупали, обращают внимание аналитики «Чек Индекса». По их данным, во второй половине месяца продажи клубники в среднем выросли на 70−80% к прошлому году в натуральном выражении. Если же оценивать продажи всего прошедшего периода мая, то с 1 по 22 мая число покупок этой ягоды в целом по России выросло на 21% к прошлому году. В Москве клубнику покупали на 28% больше.