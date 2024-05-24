Исполнительным директором Wildberries станет экс-топ-менеджер «Магнита»

В последние годы она стала одним из самых известных топ-менеджеров на FMCG-рынке. В 2013—2018 годах она возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Group. Именно в этот период компания смогла обогнать своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке. Затем в июне 2018 года Наумова возглавила «Магнит». Свой подход к управлению она сама в интервью РБК, сразу после назначения, описывала так: «Считается, что если человек харизматичный и сильный, то он априори тиран и деспот, который рядом с собой других сильных людей не терпит и не держит. Но я считаю это собранием заблуждений. Можно создавать сильные команды, будучи неслабым человеком. Я как раз люблю сильных людей, разных, со своими характерами, интересами, преимуществами и недостатками. <…> Никогда не бывает слишком много руководителей, способных самостоятельно принимать решения и за них отвечать. Почему? Потому что отвечать никто не хочет. Все хотят быть генералами, иметь погоны и зарплату, но никто не хочет отвечать за проигранные сражения. Для меня важно, чтобы люди были преданы и лояльны не мне персонально или даже компании, а были вовлечены и верили в перспективы, понимали, куда мы идем, разделяли наши цели и это был бы их свободный выбор».