Эксперт оценил потери яблок в центральной зоне России

«Вся центральная зона без яблок будет… По яблокам в России 50%, а то и 70% потеряно… Воронеж, Ростов, Тамбов, Липецк без яблок, был очень сильный мороз во время цветения. Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться…. Будем надеяться, что Краснодар не подведет», — прокомментировал Муханин.
Он отметил, что Польша тоже останется без урожая яблок в этом году из-за морозов.
«В Польше такие же морозы до −10 градусов. Польша тоже потеряла урожай», — добавил эксперт.
Ранее в мае Дмитрий Патрушев, исполнявший на тот момент обязанности министра сельского хозяйства, заявил, что Россия в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.