Эксперт оценил потери яблок в центральной зоне России

«Вся центральная зона без яблок будет… По яблокам в России 50%, а то и 70% потеряно… Воронеж, Ростов, Тамбов, Липецк без яблок, был очень сильный мороз во время цветения. Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться…. Будем надеяться, что Краснодар не подведет», — прокомментировал Муханин.