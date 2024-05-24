Депутаты выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ

Сейчас в России двухступенчатая шкала со ставками 13 и 15% (для части доходов выше 5 млн руб. в год). Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на слушании в Госдуме 23 мая сказал: «Мне кажется, что и здесь нужно сделать плавное движение вверх: не говорить о двух ступенях 13%/15% или 13%/20%, а так, чтобы было несколько ступеней».