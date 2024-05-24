Депутаты выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы комитета. «Ориентиром в изменении основных параметров налоговой системы должен стать не столько дополнительный объем поступлений доходов бюджетной системы Российской Федерации, сколько достижение цели сокращения неравенства как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов», — указано в заявлении комитета. Среди предложений:
Многоступенчатая шкала НДФЛ
Депутаты сочли целесообразным введение «многоступенчатой шкалы НДФЛ, предусматривающей разумную прогрессию, чтобы налоговая система РФ оставалась конкурентоспособной».
Сейчас в России двухступенчатая шкала со ставками 13 и 15% (для части доходов выше 5 млн руб. в год). Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на слушании в Госдуме 23 мая сказал: «Мне кажется, что и здесь нужно сделать плавное движение вверх: не говорить о двух ступенях 13%/15% или 13%/20%, а так, чтобы было несколько ступеней».
Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, повышение нагрузки не должно коснуться большинства граждан. Для семей с детьми необходимо предложить дополнительные меры поддержки в том числе путем увеличения стандартных вычетов по НДФЛ и введения новых вычетов для многодетных семей, полагают парламентарии. Кроме того, вычеты нужно ввести и для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО.
Повышение нагрузки не должно затронуть участников специальной военной операции и депозиты граждан, указали депутаты. Последнее необходимо для «стимулирования формирования сбережений». В 2024 году вкладчикам впервые начислят НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам в банках в части превышения 150 тыс. руб. Если общие доходы гражданина (зарплата, проценты по вкладам
Признание части бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) плательщиком НДС
Предлагается рассмотреть применение механизма, предусматривающего признание плательщиков на УСН с суммами годового дохода более 60 млн руб. налогоплательщиками по НДС, следует из сообщения пресс-службы комитета.
Такие изменения призваны смягчить последствия резкого перехода с УСН на основную систему налогообложения, указывают депутаты. При этом изменения не коснутся подавляющего большинства налогоплательщиков: 96,8% предпринимателей, использующих УСН, имеют выручку до 60 млн руб.
«Плавный переход» и амнистия по дроблению бизнеса должны рассматриваться в одном законопроекте, считают парламентарии. При этом амнистия должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки.
Механизм перераспределения новых доходов через федеральный бюджет
Необходимо разработать механизм перераспределения дополнительных доходов через федеральный бюджет, поскольку линейное увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль организаций не позволит сократить неравенство бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, полагают депутаты.
Кроме того, парламентарии согласились с предложениями, озвученными на парламентских слушаниях, по возможному закреплению за муниципалитетами дополнительного источника доходов в виде туристического сбора и повышению нагрузки на дорогостоящее имущество и земельные участки.