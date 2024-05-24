ЦБ сообщил о сокращении связей российских банков с иностранными

В качестве возможного варианта ЦБ допускает использование криптовалют для проведения внешних расчетов, но в виде эксперимента и для ограниченного круга компаний. Законопроект о внешних расчетах в криптовалюте был внесен в Госдуму еще в апреле 2023 года, но пока документ не прошел и первое чтение. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснял, что принятие документа сдерживает позиция одного ведомства, которое он не стал называть, объяснив это «тактическими соображениями». При этом и ЦБ, и Минфин, и Минэкономразвития, и другие министерства «в принципе согласны» с тем, что законопроект надо принять быстрее, отмечал Аксаков.