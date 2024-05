ЦБ сообщил о сокращении связей российских банков с иностранными

В начале 2024 года стало известно, что ситуация с внешнеторговыми расчетами ухудшилась, так как иностранные банки из дружественных стран ужесточили требования к российским лицам. Как минимум три крупнейших банка Китая — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили комплаенс в отношении российских клиентов, а банк Chouzhou Commercial, один из ключевых для российских импортеров, приостановил операции таким клиентам, писали «Ведомости». Также возникали трудности с проведением платежей через турецкие банки, сообщал «Коммерсантъ». В обоих случаях эксперты связывали действия иностранных банков с принятием США указа о вторичных санкциях.