Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики

По полученным данным, в России количество клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей выросло за прошедший год на 50 процентов. Объем их средств внутри страны увеличился на 62 процента — до 13,1 триллиона рублей по сравнению с 8,1 триллиона годом ранее.
Отмечается, что такой рост произошел из-за притока нового капитала (35,4 процента от прироста, или чуть меньше трех триллионов рублей), изменений на фондовом рынке (13,2 процента), валютной переоценки (8,9 процента) и за счет депозитов (4,2 процента).
Согласно исследованию, большинство ранее популярных юрисдикций для обслуживания теряют состоятельных клиентов из России, и наибольший отток наблюдается среди европейских стран. Так, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, снизилась с 20 до 11 процентов, в Швейцарии — с 20 до 6 процентов. В США же их доля сократилась с пяти до трех процентов.
При этом использование дружественных юрисдикций также снижается. В частности, Турцию для обслуживания финансов в прошлом году выбирали только пять процентов состоятельных россиян против восьми годом ранее, ОАЭ — 16 против 17 процентов в 2022-м.
Единственной юрисдикцией, которая смогла привлечь новых обеспеченных клиентов из России, стал Гонконг — там их доля выросла с двух до трех процентов, следует из результатов анализа.