Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики

Согласно исследованию, большинство ранее популярных юрисдикций для обслуживания теряют состоятельных клиентов из России, и наибольший отток наблюдается среди европейских стран. Так, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, снизилась с 20 до 11 процентов, в Швейцарии — с 20 до 6 процентов. В США же их доля сократилась с пяти до трех процентов.