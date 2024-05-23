Юрист предупредил о тюрьме за популярную схему экономии дохода

Речь идет о формальном разделении бизнеса между специально созданными для этого или формально независимыми структурами, чтобы воспользоваться налоговыми льготами для малых предприятий. Не секрет, что эту схему часто применяет и крупный, и средний бизнес. С каждым годом такие случаи все активнее выявляет налоговый орган, а суды в большинстве случаев поддерживают доначисления.
«Если налоговый орган докажет незаконное дробление бизнеса, он объединит финансовые показатели всех выявленных им участников схемы, как если бы это была одна компания», — предупредил Глейкин.
Это грозит налогоплательщикам доначислением налогов, штрафами за недоплату налогов и штрафами за непредставление налоговых деклараций (всего до 70% от неуплаченных налогов). Кроме того, материалы уголовного дела могут быть переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела: за уклонение от уплаты налогов с помощью таких дел грозит реальный срок до пяти лет, подытожил юрист.