Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» сообщил о плане выйти на IPO

По итогам 2023 года компания получила выручку в размере ₽2,57 млрд по сравнению с ₽2,6 млрд годом ранее. При этом выручка от продажи основной продукции — тары типа Gable Top — выросла на 9%, а от одноразовой упаковки из картона — на 12%. Чистая прибыль за 2023 год увеличилась на 191%, до ₽312,95 млн, а рентабельность по чистой прибыли достигла 12,2%. Показатель EBITDA за 2023 год составил более ₽460 млн, что на 102% выше по сравнению с предыдущим годом.