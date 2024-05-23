Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» сообщил о плане выйти на IPO

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» анонсировал план провести IPO. Акционеры компании на годовом общем собрании, которое состоится 27 июня, обсудят возможность ее выхода на биржу, говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»).
В частности, собрание акционеров рассмотрит вопросы увеличения уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций по открытой подписке, внесения изменений в Устав и подачи заявления на листинг акций.
Как сообщили «РБК Инвестициям» в инвесткомпании «Юнисервис Капитал», которая консультирует «Ламбумиз» по взаимодействию с фондовым рынком, выход на биржу может состояться в интервале с четвертого квартала 2024-го по середину 2025 года.
Ранее компания размещала два выпуска облигаций. Первый — в 2017 году, он был погашен в 2019-м, второй — в 2019-м, его погашение запланировано на июнь текущего года.
«Ламбумиз» работает на рынке пищевой упаковки для жидких продуктов, это один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году в Москве под названием «Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий» («Мосламбумиз»). Предприятие известно производством популярных треугольных пакетов для молока.
Основную выручку компании приносит изготовление многоцветной картонной упаковки Gable Top (форма упаковки в виде параллелепипеда с гребешком), которая используется для молочных продуктов. На ее долю приходится около 76% выручки компании. В 2021 году компания запустило производство одноразовой посуды, которое на текущий момент приносит 4% от выручки компании.
По итогам 2023 года компания получила выручку в размере ₽2,57 млрд по сравнению с ₽2,6 млрд годом ранее. При этом выручка от продажи основной продукции — тары типа Gable Top — выросла на 9%, а от одноразовой упаковки из картона — на 12%. Чистая прибыль за 2023 год увеличилась на 191%, до ₽312,95 млн, а рентабельность по чистой прибыли достигла 12,2%. Показатель EBITDA за 2023 год составил более ₽460 млн, что на 102% выше по сравнению с предыдущим годом.
Эмитент совместно с партнерами разработал нейронную сеть, обученную проводить анализ и ребрендинг дизайна упаковки молочных продуктов. Компания «Ламбумиз» презентовала клиентам нейросеть на выставках DairyTech 2024 и «Продэкспо».