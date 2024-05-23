Группа «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на СПБ Бирже

Выручка ГК «Элемент» по МСФО за 2023 год выросла на 46% в годовом выражении, до ₽35,8 млрд. В группе компаний указали, что это произошло за счет роста спроса на российскую электронную компонентную базу. EBITDA в прошлом году выросла на 68% год к году, до ₽8,7 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 93%, до ₽5,3 млрд.