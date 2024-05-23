Цена газа в Европе превысила $400 за тыс. кубометров впервые с 2023 года

В период с 20 по 21 мая добыча на норвежском газовом месторождении «Тролль» полностью остановилась для проведения ежегодного техобслуживания. Это привело к сокращению поставок газа из Норвегии в Европу на 12 млн куб. м в день, сообщил оператор газотранспортной системы Gassco. Заявки на поставки трубопроводного газа в Европу во вторник составили 178,9 млн куб. м в день, что является самым низким показателем с сентября 2023 года.