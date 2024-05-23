Цена газа в Европе превысила $400 за тыс. кубометров впервые с 2023 года

Стоимость июньского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 5,31%, достигнув €36,215 за 1 МВт·ч, или $412,39 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 13:00 мск. Цена газа поднялась выше отметки $400 за 1 тыс. кубометров впервые с 28 декабря 2023 года.
К 14:23 мск рост цен замедлился до 4,34%, до $408,5 за 1 тыс. кубометров.
Цены на газ выросли, поскольку рынок находится в ожидании потенциального продления технического обслуживания оборудования на газовом месторождении «Тролль» и заводе по переработке газа «Коллснес» в Норвегии, пишет Reuters.
В период с 20 по 21 мая добыча на норвежском газовом месторождении «Тролль» полностью остановилась для проведения ежегодного техобслуживания. Это привело к сокращению поставок газа из Норвегии в Европу на 12 млн куб. м в день, сообщил оператор газотранспортной системы Gassco. Заявки на поставки трубопроводного газа в Европу во вторник составили 178,9 млн куб. м в день, что является самым низким показателем с сентября 2023 года.
По данным Gassco, «Тролль» — крупнейшее газовое месторождение Норвегии, производительность которого составляет 133 млн куб. м в день. Завод «Коллснес», в свою очередь, позволяет перерабатывать до 158 млн куб. м в день.
Основные опасения рынка связаны с задержкой возобновления добычи на «Тролле», сказано в сообщении консалтинговой компании Auxilione. Продолжительные ремонтные работы на газовом месторождении «Тролль» и заводе «Коллснес» могут вызвать дефицит газа на европейском рынке и дальнейший рост биржевых цен на газ.
Поставки газа должны постепенно вернуться к норме к концу мая, считают аналитики ING.
Также на цену газа повлияло то, что доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае составляет лишь 14% — это минимум с сентября 2023 года. При этом, согласно данным Elexon, в период с 20 по 22 мая в Великобритании планировали увеличить максимальный уровень ветрогенерации с 3,5 до 11,4 ГВт.