Акции «Газпрома» упали до минимума с февраля 2022 года

Акции «Газпрома» по состоянию на 12:40 мск упали на 3,56%, опустившись до отметки ₽134,3. Это минимум более чем за два года, с 24 февраля 2022-го.
К 13:23 мск падение замедлилось до 2,85%, акции торговались по ₽135,29. Всего с начала недели котировки «Газпрома» упали на Мосбирже на 12,8%.
Распродажа в акциях газового гиганта началась после того, как стало известно, что правительство поручило подготовить директиву о невыплате дивидендов «Газпромом». У государства в компании контрольный пакет (50,23%), поэтому рынок перестал рассчитывать на выплаты за 2023 год. Заседание совета директоров по вопросу о выплате дивидендов запланировано на четверг, 23 мая.
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, изменение структуры бизнеса компании в связи с сокращением поставок в Европу из-за санкций подтолкнуло правительство дать поручение о невыплате дивидендов. Эксперт указала на сохранение неопределенности, а также необходимость осуществления капзатрат по новым проектам «Газпрома».
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман полагает, что вероятность выплаты дивидендов по итогам 2024 и 2025 годов невысока. Кауфман ранее на этой неделе не исключил дальнейшей коррекции акций, но указал, что не ожидает устойчивого падения котировок ниже ₽130.
«В целом у “Газпрома” на данный момент нет веских драйверов для возвращения к краткосрочному росту, что заставляет с осторожностью относиться к его акциям. Среднесрочно и долгосрочно оказать поддержку компании может возобновление роста цен на газ и расширение поставок в азиатский регион», — считает Кожухова.
По мнению старшего аналитика инвестбанка «Синара» Кирилла Бахтина, финансовые результаты «Газпрома» значительно улучшатся только после реализации следующего крупного инвестиционного проекта. Эксперт отметил, что сроки завершения реализации турецкого хаба, который позволил бы нарастить поставки на 10 млрд куб. м в год, пока неясны, а инвестрешение по газопроводу «Сила Сибири — 2» (+50 млрд куб. м в год) еще не принято.
В середине мая вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Китай рассчитывают в ближайшее время завершить предварительные работы по газопроводу «Сила Сибири — 2» и выйти на подписание контракта по его строительству,