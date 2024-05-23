Акции «Газпрома» упали до минимума с февраля 2022 года

По мнению старшего аналитика инвестбанка «Синара» Кирилла Бахтина, финансовые результаты «Газпрома» значительно улучшатся только после реализации следующего крупного инвестиционного проекта. Эксперт отметил, что сроки завершения реализации турецкого хаба, который позволил бы нарастить поставки на 10 млрд куб. м в год, пока неясны, а инвестрешение по газопроводу «Сила Сибири — 2» (+50 млрд куб. м в год) еще не принято.