В России предупредили ЕС о последствиях махинаций с активами

«Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран — членов блока, инвестиционного климата. Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — говорится в письменном комментарии дипмиссии, поступившем в РИА Новости.
Там также добавили, что Евросоюз считает себя вправе украсть доверенные ему активы и превращает воровство в инструмент своей внешней политики. В постпредстве отметили, что Брюссель «открыл новую страницу в истории как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции».
«Это наглядный пример того, что из себя представляют “европейские ценности” и насаждаемый западниками “порядок, основанный на правилах”. В данном конкретном случае одним из таких “правил” стало придуманное в евроквартале некое “юридическое обоснование” для махинаций с доходами от незаконно заблокированных активов Банка России», — подчеркнули в дипмиссии.
В Еврокомиссии рассчитывают, что после утверждения этого решения первый предварительный платеж на эти цели в размере примерно двух миллиардов евро может быть осуществлен уже в июле.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ.